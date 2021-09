Handball-Bundestrainer "Schockierend": Gislason spricht über den Tod seiner Frau

"Es war schockierend, wie schnell alles ging", sagte der Isländer in der "Sport Bild" über die Krebserkrankung seiner Frau, an der sie bereits am 31. Mai starb.

Als die Ärzte Anfang Mai die Diagnose gestellt hatten, habe der 61-Jährige über seinen Rücktritt nachgedacht und überlegt, den Sportvorstand des Deutschen Handballbundes (DHB) darüber zu informieren. "Meine erste Reaktion war, ich rufe Axel Kromer an, kündige - und wir gehen dann nach Island und verbringen die Zeit, die Kara noch bleibt, gemeinsam in Island", sagte Gislason. Seine Frau habe ihn aber von dem Gedanken abgebracht. Dem DHB sei er dafür dankbar, "dass sie mich den ganzen Mai in Ruhe gelassen haben".