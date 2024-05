Titelverteidiger SC Magdeburg hat erneut das Final Four der Champions League in Köln erreicht. Im Rückspiel schlugen die Elbestädter den polnischen Handball-Meister Kielce mit 23:22 (11:13), glichen so den Rückstand aus dem Hinspiel aus (26:27) und setzten sich im anschließenden Siebenmeterwerfen mit 4:3 durch.