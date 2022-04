Handball Chancen auf Klassenerhalt

Mit zahlreichen Spieler, die unter normalen Umständen verletzungsbedingt nicht in die Partie gegangen wären, trat Spielertrainer André Leuchtmann den Vergleich mit den Handballern aus der Ortenau an. Sein Team ließ in dabei nicht im Stich, sondern kämpfte bis zum Schlusspfiff für die zwei wichtigen Punkte. „Wir haben es unnötig spannend macht. Wir haben einfach wieder zu viel liegen gelassen“, ärgert sich der Trainer.

Es war ein hartes Stück Arbeit für die SG Maulburg/Steinen. Den Gegner hatten die Hausherren am Gründonnerstag weitestgehend im Griff, machten sich wieder durch die schlechte Verwertung der Torchancen das Leben selbst unnötig schwer. „Das Problem haben wir schon die gesamte Saison“, sagte Leuchtmann, findet aber keine wirkliche Erklärung dafür, warum so oft das Trefferglück fehlt. „Wir haben keinen Druck, weder innerhalb der Mannschaft noch vom Verein.“ Daran kann es also nicht liegen, dass es immer wieder im Abschluss hapert. Leuchtmann sieht das Problem mehr in der Nervenstärke, auch mal gegen gute Torhüter Erfolg zu haben und sich nicht vor deren starken Leistungen beeindrucken zu lassen.