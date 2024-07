Handball: Czok übernimmt HSG-Frauen

Eine großartigeEntscheidung

Czok kommt aus Brombach und spielte 32 Jahre im Jugend- und Aktivbereich selbst Handball, allein 20 Jahre davon beim TV Brombach. Dort machte sie auch ihre ersten Erfahrungen als Trainerin. 1989 übernahm Sie hier die Minis. Zusammen mit Peter Hottinger coachte sie von 2007 bis 2009 die Damen I des Vereins, die unter diesem Duo den Sprung aus der Landes- in die Südbadenliga schafften.

2010 erwarb Czok den C-Schein, trainierte die weibliche C/B-Jugend, dann die männliche C-Jugend und fungierte zwischen 2011 und 2013 als Auswahltrainerin im Bezirk. In der Saison 2015/2016 coachte Czok die A-Mädchen der HSG Freiburg in der Bundesliga, ehe sie vier Jahre lang bis 2020 als Torhüterinnen-Trainerin der HSG in der 3. und 2. Bundesliga unter Chefcoach und Ex-HSG-Trainer Igor Bojic arbeitete. Von 2022 bis zum Ende der vergangenen Runde coachte Czok die Damen des TuS Schutterwald in der Oberliga Baden-Württemberg und der 3. Liga.