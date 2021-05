Handball Das Ende einer großen Ära

Gisi Schoritz hat Ralf Wiggenhauser nachhaltig geprägt

Eigentlich... Aber die HSG war hartnäckig, der damalige Jugendleiter Wölfle Metz telefonierte ihm sogar bis nach Wales hinterher. Und just in dem Moment, als Wiggenhauser absagen wollte, wurde aus den C-Mädchen plötzlich das Angebot, die Damen 1 in der Landesliga zu übernehmen. „Das war echt verrückt, denn noch nie hatte mich ja jemand von denen gesehen“, erinnert sich der heutige Realschullehrer.

Als er sich beim letzten Saisonspiel auf der Tribüne blicken ließ, redete die damalige Vorsitzende Petra Ganter unablässig auf Wiggenhauser ein. „Nach dem Spiel hat Ganter dann die Sportliche Leiterin Gisi Schoritz informiert und von ihr nur einen bösen Blick geerntet.

Aber aus diesem bösen Blick entstand eine ganz besondere Verbindung, sowohl zum Verein als auch zur Sportlichen Leiterin selbst, die Wiggenhauser als prägendste Person seiner HSG-Zeit und liebevoll als seine „Freiburger Familie“ bezeichnet. Zweimal wohnte er sogar in ihrem Keller. „Wir haben viele stürmische Zeiten erlebt, und nach 16 Jahren passt praktisch kein Blatt Papier zwischen uns. Wir hatten unzählige Diskussionen, auch viele kontroverse, aber am Ende haben wir uns trotzdem immer zusammengerauft, egal, was war“, berichtet Schoritz wehmütig.

Sportlich ging es unter Ralf Wiggenhausers Leitung nur bergauf. Auf dem Weg von der Landesliga bis in die 2. Bundesliga heimste die HSG Freiburg auch einen SHV-Pokal-Sieg und den Titel „Freiburgs Mannschaft des Jahres“ ein.

Insgesamt war es eine Entwicklung, die sich Wiggenhauser nie hätte vorstellen können. Das Traineramt ein, zwei Jahre gut auszufüllen und dann das Referendariat zu beginnen, mehr hatte er nicht geplant. Und dann kam alles anders! Drei Aufstiege in den ersten vier Jahren, eigentlich angesichts der Vereinsstrukturen und Möglichkeiten viel zu schnell. Doch entgegen aller Widrigkeiten und Prognosen hat es der Trainer mit seinem Team immer wieder geschafft, zu überraschen, Gesetzmäßigkeiten zu widerlegen und sich zu entwickeln.

„Du musst noch viel lernen“, musste er sich einst von seiner ausgebufften Spielerin Lile Grbavac anhören. Heute kann sie sagen: „Das hat er getan“. „Das war halt auch das Coole bei der HSG, man durfte das alles lernen, also Learning by Doing, ich konnte ausprobieren, ich war ja ein junger Trainer und hatte überhaupt keine Erfahrung“, schildert Wiggenhauser die Vorteile der HSG Freiburg. Zum anderen hatte auch die Mannschaft die Zeit und Ruhe, sich zu entwickeln. „Ralf war von Beginn an ein unglaublicher Motivator, der immer an uns geglaubt und uns das Gefühl gegeben hat, dass wir das alles schaffen können“, erinnert sich Tanja Papke, die viele Jahre der Freiburger Erfolgsgeschichte als Führungsspielerin mitgeschrieben hat. Und auch der Verein als Ganzes hat sich in Wiggenhausers Amtszeit weiterentwickelt, Strukturen verbessert, was dann sogar das Abenteuer 2. Bundesliga möglich gemacht hat.