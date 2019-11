Handball „Das müssen wir abstellen“

„Es ist wieder passiert, und die Art und Weise war auch bekannt“, so Andris. „Ich spiele jetzt auch schon 30 Jahre Handball, aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, schüttelt er den Kopf. Aus diesen drei Partien schlägt ein Punktverhältnis von 1:5 und eine Tordifferenz von Minus zwei zu Buche. Es war natürlich das Thema unter der Woche. „Woran liegt es? Ab dem dritten Mal ist da durchaus eine gewisse Systematik zu erkennen“, findet er. Das müsse man dringend abstellen. „Wir möchten am Ende der Saison sagen müssen, dass es eine knappe Sache war und uns nur zwei Fehler zum Ligaerhalt fehlen.“

Jetzt trifft die SG am Samstag, 20 Uhr, zuhause auf den TV Ehingen. „Die wohl größte Wundertüte der Liga. Mal gewinnen sie glorreich, dann verlieren sie wieder unbegreiflicherweise“, sagt Andris und hofft, dass seine Mannschaft sich über 60 Minuten an den Matchplan hält. „Wir dürfen nicht davon abweichen, nur weil wir sehen, dass sich beim Gegner etwas ändert“, so Andris, der auf den verletzten Manuel Fritz verzichten muss.