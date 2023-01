Handball DHB-Auswahl schlägt Algerien - Fokus auf WM-Hauptrunde

Doch schon wenige Minuten nach dem 37:21 (16:9)-Erfolg gegen Algerien ging der Blick beim Coach und seinen Spielern schon in Richtung WM-Hauptrunde. In der nächsten Turnierphase trifft die DHB-Auswahl am Donnerstag zunächst auf Argentinien.

"Wir gehen mit viel Selbstvertrauen und einer guten Kaderbreite in die Hauptrunde, wo jeder in der Vorrunde gezeigt hat, was er kann und Selbstvertrauen getankt hat. Natürlich ist das Ziel Viertelfinale", sagte Spielmacher Luca Witzke im ZDF.