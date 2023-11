Handball: DHB-Frauen schuften für WM-Form

"Alle Spielerinnen sprühen vor Energie", verkündete Bundestrainer Markus Gaugisch vor den Duellen mit dem Olympia-Vierten am Freitag in Ystad und Sonntag in Lund. Und Linksaußen Antje Döll berichtete: "Man sieht die Mädels nur lächeln."

Vom Doppel-Test gegen die Skandinavierinnen erhofft sich Gaugisch letzte Aufschlüsse und einen weiteren Schub für die Weltmeisterschaft, in die das seit sieben Spielen ungeschlagene DHB-Team am 30. November mit der Partie gegen Japan startet. "Wir werden mit Vollgas in die Spiele gehen, denn Siege helfen, ein Selbstverständnis aufzubauen. Wir wollen unsere Serie ausbauen, aber natürlich auch das Turnier im Auge behalten und bestimmte Dinge auf höchstem Niveau ausprobieren", sagte Gaugisch am Dienstag.