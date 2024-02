Handball: DHB-Frauen starten mit Kantersieg ins Olympia-Jahr

Auch nach der Pause agierte die deutsche Mannschaft trotz der klaren Führung konzentriert weiter und lag knapp zehn Minuten vor Schluss beim 34:14 erstmals mit 20 Toren vorn. "Die Abwehr war mega gut", stellte Torfrau Katharina Filter fest.

Am Sonntag will Gaugisch mit seinen Schützlingen weiter an Feinheiten arbeiten. "Was wir noch brauchen, sind mehr Tempowechsel. Aber das sollte man nicht zu hoch hängen", sagte der Bundestrainer und kündigte an: "Wir werden andere Schwerpunkte setzen und vielleicht andere Formationen auf die Platte schmeißen."