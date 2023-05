Handball Die nächste Runde im Blick

SG Maulburg/Steinen mit Vorsprung ins Rückspiel

Die Frauen der SG Maulburg/Steinen erspielten sich am vergangenen Wochenende gegen den BSV Phönix Sinzheim einen Sieg mit sieben Toren Vorsprung.

Trotzdem ist Cheftrainer André Leuchtmann nur vorsichtig optimistisch. „Auch wenn du das Hinspiel gewinnst, sagt das über das Rückspiel gar nichts aus“, so der Coach. Leuchtmann tritt mit seiner Mannschaft am Sonntag (16.30 Uhr) in Sinzheim an, um auch das Rückspiel zu gewinnen. Für ihn heißt es taktisch klug zu spielen und eine gute Leistung in der Abwehr zu zeigen.