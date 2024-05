Und auch der sonst so besonnene und zurückhaltende SCM-Trainer Bennet Wiegert ließ sich nach dem knapp gewonnen Heimspiel am Sonntag gegen den SC DHfK Leipzig dazu hinreißen, die Feierlichkeiten beginnen zu lassen. "Ich muss mal schauen, wie wir die Woche strukturieren und Seriosität reinbringen. Die Jungs sollen das jetzt erst einmal richtig genießen und feiern", sagte Wiegert der Magdeburger "Volksstimme".

Der SC Magdeburg ist momentan das Nonplusultra in der Bundesliga, in Europa und wohl auch in der ganzen Handballwelt. Der Club könnte nun etwas schaffen, das sehr selten ist: das Quadrupel. Den Weltpokal hat der Club in der Tasche, den DHB-Pokal auch, die Meisterschale bekommt er am Sonntag nach dem letzten Spiel gegen die HSG Wetzlar. Jetzt fehlt nur noch der Pott für den Champions League-Sieg. Im Final Four in Köln am 8. Juni treffen die Magdeburger zunächst auf Aalborg AB und hoffen darauf, am 9. Juni den Titel verteidigen zu können.