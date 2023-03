Handball Die Tabellenpositionen halten

HSG Dreiland will fünfte Niederlage vermeiden

Nach vier Niederlagen in Folge wollen die Frauen der HSG Dreiland am Samstagabend (20 Uhr) in der Weiler Markgrafenhalle den Bock endlich wieder umstoßen. Doch gegen die Reserve des TuS Steißlingen wird das für die Mannschaft von Cheftrainer Christian Weber keine leichte Aufgabe.

„Das ist nicht gerade ein Aufbaugegner für uns. In der Hinrunde haben wir gegen Steißlingen die einzige und auch höchste Niederlage kassiert“, erklärt Weber. Der März war für den Trainer und sein Team bisher ein Monat, den man am liebsten vergessen möchte. Kein Spiel gewannen die Frauen der HSG Dreiland bisher in diesem Monat.