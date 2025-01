Handball: Die verflixte Schlusssekunde

„Wir haben in der Offensive viele unserer Torchancen konsequent genutzt und den Gegner in der Defensive gut unter Druck gesetzt“, betonte SG-Trainer André Leuchtmann, der allerdings die verletzungsbedingte Auswechslung von Sharena Hasler in der 17. Minute verkraften musste.

Die SG ließ aber nicht locker und ging mit einer 17:12-Führung in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang schmolz der Vorsprung der Gäste zeitweise auf lediglich einen Treffer zusammen.

„Wir hatten eine Delle in unserem Spiel und waren aus dem Konzept, was Allensbach gut auszunutzen wusste“, haderte Leuchtmann mit Durchgang zwei. Nichtsdestotrotz blieb das Team um Top-Torschützin Sabrina Gruber (zehn Treffer) cool und stand dann in der Defensive wieder stabiler. „Auch wenn es nochmals eng wurde, war das im Endeffekt ein verdienter Sieg für uns“, freute sich Leuchtmann abschließend über den 35:32-Erfolg.