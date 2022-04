Handball Doppelspieltag in Todtnau

Etwas schwerer werden es die Herren des TV Todtnau dann ab 16.30 Uhr haben. Denn in der Partie gegen die SG Gutach/Wolfach steht die Mannschaft von Cheftrainer Felix Hodapp bereits unter Zugzwang, will man den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht verlieren.

Immer noch ist unklar, welcher Platz – sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren – am Saisonende zum Klassenerhalt reicht. Sicher ist, dass sowohl der Letzte als auch der Vorletzte absteigen. Ob auch der Drittletzte eine Liga nach unten muss, wird davon abhängig sein, wer aus der Südbadenliga absteigt und welche Mannschaften in der kommenden Saison für die Landesliga melden. Beide Trainer wollen daher so weit wie möglich oben in der Tabelle stehen.