Handball Dreiländerinnen überholen Maulburg/Steinen

Weil am Rhein/St. Georgen. Beide Oberrheinmannschaften sind am vergangenen Wochenende im Einsatz gewesen. Während die HSG Dreiland am Samstag ihr Heimspiel in der Weiler Sporthalle an der Egerstraße sicher mit 31:18 gegen die SG OKT gewann, musste die SG Maulburg/Steinen beim TV St. Georgen eine überraschende 34:35-Niederlage hinnehmen.

Diese beiden Ergebnisse führten dazu, dass die HSG Dreiland die SG Maulburg/Steinen vom zweiten Tabellenplatz verdrängte. Maulburg/Steinen kann sich diesen Platz am kommenden Sonntag aber im Heimspiel gegen SF Eintracht Freiburg zurückholen. Für die Dreiländerinnen war der Auftritt am Samstag das letzte Meisterschaftsspiel in diesem Jahr. In der Rückrunde sieht es ganz danach aus, als ob sich die HSG und die SG mit Spitzenreiter Altdorf/Ettenheim einen Dreikampf um den Titel liefern werden.