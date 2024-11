Handball: Durchaus lösbare Aufgaben

„Man weiß nie, in welcher Besetzung die Steißlinger Zweite antritt. Allerdings ist sie auswärts schwächer einzuschätzen als zu Hause. Allerdings hätten die Steißlinger am vergangenen Wochenende bei der HG Müllheim/Neuenburg gewinnen müssen. Sie spielten am Ende trotz einer hohen Führung nur Unentschieden“, informierte HSG-Coach Markus Schönmüller. Es gilt also für die HSG-Handballer den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Bis auf Lucas Hopp, der sich mit Knieproblemen herumplagt, ist der Kader komplett. „Wenn wir konzentriert zur Sache gehen, haben wir gute Chancen, das Heimspiel zu gewinnen, so Schönmüller weiter.

In Ringsheim muss sich die SG strecken, wenn sie gegen den Tabellenzweiten bestehen will. „Der Gegner spielt eine 5:1-Deckung und hat vor allem im Rückraum gut ausgebildete Spieler in seinen Reihen. Ringsheim ist unberechenbar, weil sie sehr variabel spielen. Das wird eine schwierige Aufgabe für uns“, lässt Spielertrainer André Leuchtmann wissen. Fehlen wird der SG Maulburg/Steinen in diesem Auswärtsspiel der privat verhinderte Marvin Grun. Außerdem sind drei Spieler noch angeschlagen. „Viel wird vom Ausgang der Partie abhängen, wenn wir defensiv gut stehen und mit Tempo nach vorne spielen, ist für uns ein erfolgreicher Auftritt in Ringsheim machbar“, betont Leuchtmann.