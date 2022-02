Handball Durststrecke kostet den Erfolg

Es war ein packendes, nicht immer besonders faires Handballspiel, das die Zuschauer in der Weiler Markgrafenhalle am Samstag geboten bekamen. Beiden Mannschaften war von Beginn an anzumerken, dass sie dem Gegner nichts schenken werden. Die Gäste der SG Müllheim/Neuenburg erwischten den besseren Start, erarbeiteten sich zeitweise einen Vorsprung von zwei Treffern.

Doch die Hausherren waren nicht gewillt, das Spiel zu verlieren, gingen dank einer guten kämpferischen Einstellung bis zur Halbzeit sogar in Führung, die sie nach dem Pausentee kontinuierlich ausbauten. Mitte des zweiten Spielabschnitts lagen die HSGler dann mit drei Treffern in Front. Doch dann folgten acht Minuten, die man auf Seiten der Dreiland-Handballer am liebsten vergessen möchte. „Wir haben es nicht geschafft, in dieser Phase noch ein weiteres Tor draufzupacken. Stattdessen wird es wieder eng. Technische Fehler, Zeitstrafen, Fehlwürfe – dann kommen wir fünf Minuten vor Schluss nicht mehr in die Spur zurück“, beschreibt Nils Haunschild, Sprecher der Herrenmannschaft, die Knackpunkte der Begegnung. Denn es gelang der HSG in dieser Phase nicht, einen Treffer zu erzielen. Die Gäste kamen heran, glichen aus, gingen in Führung und gaben diese dann nicht mehr ab. Im Gegensatz zur Schlussphase der ersten Halbzeit reichten bei den Hausherren die Körner nicht mehr aus, dem Spiel noch eine Wendung zu geben. „Da fehlt bei uns immer noch die Cleverness und die Kontinuität. wenn man mal drinnen ist und es nur noch runterspielen muss“, kritisiert Haunschild.