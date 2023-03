Handball Ein Derby-Duell auf Augenhöhe

Große personelle Sorgenbei Maulburg/Steinen

Das Hinspiel hatte die SG Maulburg/Steinen in eigener Halle in einer denkwürdigen Schlussphase mit einem Tor Vorsprung zu ihren Gunsten entschieden. Trotz großer personellen Sorgen freuen sich die Wiesentäler dennoch auf diesen besonderen Schlagabtausch. „Wir sind hoch motiviert, wollen im Derby noch einmal raushauen, um der HSG einen tollen Fight zu liefern“, macht SG-Spielertrainer André Leuchtmann aus seiner Vorfreude kein Hehl.

Allerdings muss Leuchtmann in diesem Derby etliche Ausfälle hinnehmen. So fehlen ihm aus Verletzungsgründen mit Jakob Tiedtke und Nico Knoblich gleich zwei veritable Rückraumspieler. „Auf den Flügeln sieht’s etwas besser aus. Aber unsere Personalnot ist schon krass. Beim Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende in Steißlingen waren gerade einmal acht Feldspieler im Einsatz“, merkte Leuchtmann an. „Wenigstens kann Jerrik Bartram spielen. Das hilft uns schon.“ Jonas Waidele ist in dieser Woche von seinem dreimonatigen Asien-Trip zurückgekehrt. Doch Leuchtmann braucht jeden Spieler, deshalb nimmt er Waidele zum Derby mit.