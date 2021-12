Handball Ein deutlicher Sieg zum Abschluss

Freiburg (pd). Die Drittliga-Handballerinnen der Red Sparrows gastierten jüngst in der Fritz Erler Sporthalle in Pforzheim zum letzten Spiel in diesem Jahr, was zugleich den Rückrundenauftakt markierte. Ebenfalls war das letzte Spiel im Jahr 2021 der vorzeitige Abschied ihres langjährigen Co-Trainers Ralf Sausmann, was eine zusätzliche Motivation bedeutete. Am Ende stand ein deutlicher 43:22-Erfolg zu Buche.