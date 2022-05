Handball Ein Sieg ist erste Spielerpflicht

Von Michael Hundt

Weil am Rhein. Die Ausgangslage für die Herren der HSG Dreiland hat sich auch durch das Unentschieden gegen St. Georgen am vergangenen Samstag nicht verändert: Wenn die Mannschaft von Bruno Kempf in der kommenden Saison endlich in der Südbadenliga spielen will, müssen die letzten beiden Saisonspiele erfolgreich absolviert werden. Am Samstag geht es zum Auswärtsspiel gegen die Reserve des TuS Steißlingen.