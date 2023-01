Handball Ein völlig anderes Spiel

„Das Pokalspiel vor der Saison vergessen wir am besten. Die SG wird nun bestimmt wieder komplett antreten und hat eine starke Hinrunde hinter sich“, warnt HSG-Trainer Christian Weber vor dem Start in das Handballjahr 2023. Beide Mannschaften werden mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gehen. Denn die Gäste aus dem Wiesental sind derzeit Tabellenzweiter, die HSG Dreiland steht auf dem dritten Rang in der Tabelle. „Mit drei Minuspunkten haben auch wir vor der Winterpause überzeugt. Selbstverständlich wollen wir da anknüpfen“, erklärt Weber, der gegen den Lokalrivalen eine „spannende und mit Sicherheit auch etwas von Nervosität geprägte Partie“ erwartet. Personell sieht es bei den HSGlerinnen gut aus. Nur Maria Hopp fehlt verletzungsbedingt.

„Das ist eine abgezockte Truppe. Da sind viele Spielerinnen dabei, die auch schon höherklassig gespielt haben“, zollt SG-Trainer André Leuchtmann den Gastgeberinnen Respekt. „Wir haben uns im Pokalspiel schwer gegen sie getan.“ Leuchtmann lobt vor allem die kompakte 6-0-Abwehr der HSG, die von Torhüterin Elena Brisevac eine zusätzliche Unterstützung erfährt.