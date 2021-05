Handball Eine äußerst harmlose Offensive

Die Freiburger Heimniederlage ist schnell erzählt: Viele technische Fehler und eine zeitweise sehr harmlose Offensive sorgten von Beginn an dafür, dass die Red Sparrows den TVB nicht in Bredouille bringen konnten. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit dauerte es ganze elf Spielminuten, bis die Freiburgerinnen ein erstes Mal jubeln durften. Beide Male war es Simone Falk, mit sechs Toren (davon fünf Siebenmeter) erfolgreichste Werferin der Red Sparrows an diesem Abend, die die Freiburger Offensivflaute beendete. Doch nach diesen langen Phasen der Torlosigkeit hatten sich die Wuppertalerinnen schon zu weit abgesetzt.

Zumindest in der ersten Halbzeit konnten die Red Sparrows die Gäste noch kurz bremsen und mit dem Halbzeitstand von 10:14 die Hoffnung auf einen möglichen Punktgewinn aufrechterhalten. Doch in der zweiten Spielhälfte wussten die Spielerinnen des TV Beyeröhde die Freiburger Offensivschwächen besser zu nutzen. Nach 20 Minuten in Halbzeit zwei und lediglich drei Freiburger Toren in dieser Zeit waren die Wuppertalerinnen mit elf Toren davongezogen und die Niederlage besiegelt. Am Ende verloren die Red Sparrows, die mit Rebecca Dürr, aber ohne die Verletzte Nadine Czok antraten, deutlich mit 16:28 und verbleiben damit weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz mit 5:43-Punkten.