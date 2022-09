Handball Eine neue Saison mit vielen Unbekannten

Dass der veränderte Kader bereits gut funktioniert, zeigte die HSG im Pokalwettbewerb. Im Viertelfinale des SHV-Pokals gewannen die Dreiland-Handballerinnen am Dienstagabend souverän bei der SG Oberhausen/Köndringen-Teningen mit 30:22. Schon im Achtelfinale siegte die HSG sicher mit 24:13 bei der SG Maulburg/Steinen.

Aufstieg kein Ziel, aber durchaus ein Thema

Etwas anders sieht es dagegen bei der SG Maulburg/Steinen aus. Der Aufstieg an sich ist zwar kein direktes Saisonziel, aber wenn bei den Wiesentälern am Saisonende der Aufstieg machbar ist, wehrt sich bei der SG niemand dagegen.

„Wir wollen wieder oben mitspielen. Wir wollen schauen, dass wir das Ergebnis aus der vergangenen Saison bestätigen“, so Cheftrainer André Leuchtmann. In der abgelaufenen Spielzeit war er mit seiner Mannschaft in der Aufstiegsrunde nur knapp gescheitert.

Die größte Schwierigkeit, die Leuchtmann bewältigen muss, sind die personellen Veränderungen. Immer wieder fallen Spielerinnen aus den unterschiedlichen Gründen aus, was nicht immer zu kompensieren ist.

Das große Plus der Mannschaft ist das Alter. Die Mannschaft ist jung, kann daher durchaus über viele Jahre zusammenspielen. Darum ist der Aufstieg auch noch keine Pflicht für das Team. Zu den ärgsten Konkurrenten zählt Leuchtmann neben der HSG Dreiland auch Altdorf/Ettenheim und auch den TV Ehingen. „Die Liga ist an der Spitze sehr ausgeglichen. Aber man muss einfach schauen, wie sich die Saison so entwickelt.“ Die SG hat sogar einen Neuzugang. Lena Lavaschek wechselte vom HSV Schopfheim zur SG. „Wir gehen optimistisch in die Saison.“