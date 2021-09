Handball Eine Schippe drauflegen

Steinen/Todtnau (mib). Die SG Maulburg/Steinen tritt auch am zweiten Spieltag wieder zuhause an. Nach dem verlorenen Derby gegen Müllheim/Neuenburg geht es am Samstag in Steinen ab 20 Uhr gegen den TB Kenzingen. „Wir müssen im Angriff eine Schippe drauflegen. Wir haben uns zu wenig Chancen kreiert und müssen im Positionsspiel mehr Druck auf die gegnerische Abwehr ausüben“, sagt Andre Leuchtmann. Ob der Spielertrainer selbst mitmischen kann, ist fraglich: „Ich entscheide es am Samstag in der Halle. Eigentlich sollte ich noch zwei Wochen aussetzen. Klar ist aber, dass ich nicht über das Feld humpeln werde.“

Des Weiteren muss wohl Jannik Eichin (Verletzung am Handgelenk) pausieren. Nico Knoblich (Bluterguss im Oberschenkel) und Paul Füchsel (muskuläre Probleme mussten mit dem Trainings aussetzen, sollten zum Spiel aber wieder einsatzbereit sein. „Das Lazarett wird nicht kleiner“, so Leuchtmann, der den Gegner aus Kenzingen nur schwer einschätzen kann. „Ich habe sie als abgezockte und robuste Truppe in Erinnerung. Darauf müssen wir uns einstellen.“