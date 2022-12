Von Uli Nodler

Weil am Rhein. Es steht zwar noch am kommenden Wochenende ein Spieltag in der Landesliga Süd an, die Dreiländer, aktuell Vierter, greifen jedoch erst im neuen Jahr am 7. Januar ins Geschehen ein. Der Tabellendritte SG Maulburg/Steinen, am vergangenen Wochenende spielfrei, bestreitet dann am kommenden Sonntag ab 15 Uhr ein sicherlich spannendes Heimspiel gegen den Fünften HG Müllheim/Neuenburg.