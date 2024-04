Es war ein Spiel auf Augenhöhe in der Sporthalle Steinen. Mal lagen die Gastgeberinnen in Front, mal das Auswärtsteam. Am Ende hatte Altdorf/Ettenheim die Nase vorn, weil die SG in den entscheidenden Situationen nicht griffig genug in der Defensive agierte und im Angriff zu viele technische Fehler fabrizierte.

Den besseren Start erwischte die SG. Nach zehn Minuten führte sie mit 6:3. Lange Zeit verwaltete sie auch die Führung, ehe plötzlich ein Bruch im Angriffsspiel war. In der 25. Minute langen die Gäste ihrerseits mit 14:11 in Front. „Wir haben die Bälle in dieser Phase einfach her geschenkt und uns dann sechs, sieben Kontertore eingefangen“, blickte Leuchtmann zurück.