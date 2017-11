Handball Einfache Tore sind Mangelware

Von Mirko Bähr

Nicht über ein 27:27-Remis ist Männer-Landesligist HSG Dreiland in der Vorwoche gegen den TV Ehingen hinausgekommen. Hat der Tabellendritte einen Punkt verschenkt oder einen gewonnen? Der Party in der Kabine nach zu urteilen eher Letzteres. So sieht es auch Roland Christ: „Das war kein schlechter Gegner.“ Jetzt gegen den TV Herbolzheim wird es wieder kein Sonntagsspaziergang.

Weil am Rhein. Im dritten Heimspiel in Folge geht es am achten Spieltag der Saison wieder gegen einen Gegner aus dem Hinterfeld der Tabelle. Der TV Herbolzheim ist zu Gast. „Herbolzheim hatte mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Ist der Gegner komplett, dann wird er ganz oben in der Tabelle mitspielen“, warnt der Sportliche Leiter der HSG.

Zwar hat die HSG mit dem Remis gegen Ehingen die weiße Heimweste etwas bekleckert, doch reiche das laut Christ noch lange nicht aus, um es zu waschen. Damit die Waschmaschine nicht angeschmissen werden muss, braucht es jetzt wieder einen Sieg. Einfache Tore waren zuletzt Mangelware. Die haben gegen Ehingen gefehlt. „Da müssen wir nach Ballgewinn besser umschalten, mit Tempo agieren“, macht Roland Christ deutlich. Sonst habe man gegen die Ehinger nicht viel falsch gemacht.

„Man muss auch einmal anerkennen, dass der Gegner richtig stark gespielt hat“, so Christ. Die HSG stand am Rande einer Niederlage, konnte in der Schlussphase aber noch aufholen und einen Zähler realisieren. „Die Leistung war okay, die Punkteteilung auch.“

Das Remis war ein „gefühlter Sieg“, zudem vor allem Keeper Frank Böhler beigetragen hatte. „Der hat 20 Bälle entschärft“, lobt Christ den Schlussmann, der nach jahrelanger Pause erst vor wenigen Monaten wieder mit dem Handballsport begonnen hat. „Er hat früher schon stark gehalten, jetzt knüpft er wieder so langsam aber sicher an die Leistungen an“, sagt Christ.

Böhler wolle sich immer weiter verbessern und habe mit Goalietrainer Matze Baur genau den Richtigen an seiner Seite. „Gute Keeper, so heißt es, können 40 bis 50 Prozent ausmachen.“ Mit ihren Paraden würden sie die gegnerischen Spieler zermürben. Dass nicht jeder Wurf den Weg ins Netz findet, dass haben die HSG-Akteure schon des Öfteren am eigenen Leib erfahren müssen. Gegen die Ehinger war das aber „nicht so gravierend“, wie Christ feststellt. Das sollte auch gegen Herbolzheim gelingen.

Gegen den TVH kehrt mit Jonas Besemann ein echter Eckpfeiler des Teams in den Kader zurück. „Wir haben einen breiten Kader, da können wir Ausfälle kompensieren. Aber natürlich haben wir nun auch nichts dagegen, das Jonas wieder einsatzbereit ist.