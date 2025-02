Sharena Hasler (zehn Treffer) und Sabrina Gruber (acht Treffer) ließen der Defensive der Gastgeberinnen mit geschickten Angriffsaktion wenig Abwehrchancen. In der 48. Spielminute wurde dann HSG-Akteurin Tina Wollschläger nach ihrer dritten Zwei-Minuten-Strafe disqualifiziert. Neben Finja Knössel (sieben Treffer) war sie die treffsicherste HSG-Angreiferin (fünf Treffer). Die HSG zog in den letzten zehn Minuten, angepeitscht vom eigenen Publikum, noch einmal das Tempo an und erarbeitete sich viele Torabschlüsse von den Außenpositionen. Ergebnistechnisch gefährlich wurde der Tabellenelfte den Gästen aber im Verlaufe der Partie kaum.