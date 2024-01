Handball-EM: Zwischen Frust und Lust: Handballer wollen EM-Bronze

Das Duell mit dem Rekord-Champion, der vor zwei Jahren seinen fünften EM-Titel gewonnen hatte, wird für beide Teams zur Kopfsache. Denn auch die Schweden waren nach dem dramatischen Aus gegen Olympiasieger Frankreich am Boden zerstört.

Knorr erwartet mehr von sich

"Es wird darum gehen, wer es am Ende eines langen Turniers mehr will. Wir werden alles dafür tun, dass wir das sind", sagte DHB-Kapitän Johannes Golla. Rückraumspieler Julian Köster hat ebenfalls keine Zweifel, dass sich die Mannschaft noch einmal zu einer Willensleistung aufrafft. "Die Medaille ist schon Ansporn genug. Wenn wir damit auch noch Olympia klarmachen können, ist jeder bis in die Haarspitzen motiviert", sagte der 23-Jährige.

Doch gilt das auch für Knorr? Der wirkte am Samstag immer noch niedergeschlagen. "Ich hatte mehr von mir erwartet, dass ich mehr Verantwortung übernehme, mein Herz auf der Platte lasse und alles reinhaue", haderte Knorr erneut mit seiner Leistung.

Gislason wirft Knorr "nicht viel" vor

Schon nach dem Abpfiff der Partie am Freitagabend, bei der knapp zehn Millionen Menschen vor den TV-Geräten mitfieberten, war Deutschlands bester EM-Schütze hart mit sich ins Gericht gegangen. "Ich will nicht so ein Sportler sein, der zufrieden ist, wenn er das Halbfinale erreicht. Ich will, dass das Größte herauskommt. Ich war hier, um zu gewinnen und hätte gern mehr gehabt", sagte Knorr und ergänzte: "Es tut einfach weh, nicht alles gegeben zu haben."

Der Bundestrainer konnte die harte Selbstkritik nicht nachvollziehen. "Klar hätte er es besser machen können. Aber ich habe ihm nicht viel vorzuwerfen", sagte Gislason. Der 64 Jahre alte Isländer ist jedoch zuversichtlich, Knorr rechtzeitig aus dem mentalen Tief herausholen zu können. "Wir haken das jetzt ab. Die Spieler sollen das Positive mitnehmen. Wir müssen uns jetzt auf Schweden fokussieren", forderte er.

Das taten einige seiner Schützlinge schon kurz nach dem 26:29 gegen Dänemark. "Einmal schlafen, Videos gucken und dann wird über ein neues Ziel gesprochen. Das heißt jetzt Bronze", sagte U21-Weltmeister Renars Uscins. Und Linksaußen Rune Dahmke versprach: "Es ist für uns wie ein Finale. Wir werden einen vollen Kampf hinlegen."