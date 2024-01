Für Linksaußen Dahmke fühlt sich der EM-Abschluss gegen das Drei-Kronen-Team sogar "wie ein Finale" an. "Leute, es geht einfach noch um so viel", sagte der Norddeutsche und kündigte einen "vollen Kampf" gegen Schweden an. "Bronze und ein direktes Olympia-Ticket - mehr geht für uns nicht und mehr geht im Sport eigentlich nicht. Das wäre für uns so wichtig, denn so eine Olympia-Quali ist wirklich nicht ohne. Wenn wir das übergehen könnten, wäre das fantastisch", sagte der 30-Jährige vom deutschen Rekordmeister THW Kiel.