Handball-EM Kühn fehlt deutschen Handballern nach positivem Corona-Test

Wie der Deutsche Handballbund mitteilte, ergab der Test beim Rückraumspieler am Morgen einen positiven Befund. Der 28-Jährige ist nach Verbandsangaben dreimal geimpft und symptomfrei. Kühn habe sich nach Bekanntwerden des Ergebnisses am Abend in Isolation begeben.

Damit muss Bundestrainer Alfred Gislason nicht nur an diesem Sonntag (18.00 Uhr/ARD) in Bratislava im Spiel gegen Österreich auf Kühn verzichten, sondern auch im letzten Vorrundenspiel am Dienstag gegen Polen. Zum Auftakt hatte die deutsche Auswahl am Freitag 33:29 gegen Belarus gewonnen. Weitere Corona-Tests sind für den Sonntag angesetzt.