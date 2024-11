Handball: Endlich erster Sieg

In den ersten 20 Minuten war die Partie ausgeglichen. Dann setzten sich die Gastgeberinnen bis zur Pause beim 16:12 mit vier Toren ab. In der Kabine schworen sich die HSG-Mädels darauf ein, den ersten Sieg in dieser Saison zu landen. Das setzte die HSG in der ersten Halbzeit vor allem mit einer aggressiven Abwehr gut um. Im Angriff gingen die Dreiländer effektiver zu Werke als in den Spielen zuvor.

Und nach 40 Minuten führte die HSG vermeintlich beruhigend mit sieben Toren Vorsprung. Doch dann agierten die Schützlinge von Trainerin Beate Czok im Angriff viel zu hektisch. So holte Allensbach II Tor um Tor auf. Am Ende reichte es allerdings knapp zum Heimsieg.