Handball: Enge Duelle vor der Osterpause

HSG Dreiland – HSG Mimmenhausen/Mühlhofen; Sa. 20 Uhr: „Im Hinspiel haben wir definitiv keine gute Leistung gezeigt“, erinnert sich HSG-Trainer Markus Schönmüller an die 31:36-Niederlage in Salem. Nun können sich die Dreiländer am Wochenende für die dürftige Leistung in der Hinrundenbegegnung revanchieren. Den 5. Tabellenplatz hat die HSG derweil sicher. „Das war unser Ziel vor der Runde. Alles was jetzt noch kommt ist Bonus“, lässt Schönmüller wissen. Personell wird der Coach in den letzten Spielen kein Risiko mehr eingehen und den angeschlagenen Akteuren eine Pause gönnen.