Handball: Erfolge im Visier

Die SG Maulburg/Steinen trifft am Samstag in der heimischen Sporthalle in Steinen auf die HG Müllheim/Neuenburg. Anwurf ist um 20 Uhr. Der HSG Dreiland steht am Samstag eine lange Auswärtsfahrt an den Bodensee bevor. Zu Gast sind die Dreiländer ab 20 Uhr beim Tabellen-Vorletzten HSG Mimmenhausen-Mühlhofen.