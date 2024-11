Handball: Erster Auswärtssieg für SG greifbar nahe

Das Spiel der SG Maulburg/Steinen wurde in der zweiten Halbzeit strukturierter. Die SG ließ in der Abwehr nicht mehr so viel zu und auch im Angriff wurde erfolgreicher gespielt. Dennoch dauerte es bis zur 51. Minute, ehe der Gast aus dem Wiesental zum zweiten Mal im zweiten Abschnitt in Führung ging. Vier Minuten später führte Maulburg/Steinen mit 33:30. Der Auswärtssieg schien greifbar nahe. „Danach hat der Gegner die Eins-gegen-Eins-Situationen gewonnen und am Ende dann noch das Unentschieden geholt“, schilderte Coach Leuchtmann die letzten Minuten.