Handball: „Es ist einfach überwältigend“

Nun folgt am kommenden Wochenende das Final Four der Champions League. Es geht um die europäische Handballkrone. Was habt ihr euch vorgenommen?

Wir freuen uns erst einmal, überhaupt dabei zu sein. Ein Final Four der Champions League erlebt man nicht jedes Jahr, auch wenn ich natürlich nichts dagegen hätte. Wir wollen nun den Schwung mitnehmen und müssen uns vor keinem Gegner verstecken. Aber natürlich wissen wir auch, dass in solch einem Final Four jeder jeden schlagen kann. Wir gehen nicht als Underdog dahin, sondern wollen angreifen, wollen den nächsten historischen Moment folgen lassen. Alle Füchse sind heiß und voller Tatendrang. Wir reisen motiviert nach Köln, wollen wieder einen Pokal mit nach Hause nehmen. Das ist ganz einfach ein wunderbares Gefühl.