Er freue sich sehr darauf, "ein Turnier zu Hause zu erleben", bekräftigte Gislason und ergänzte: "Ich bin nicht ohne Grund so lange in Deutschland geblieben. Mir gefällt es hier, ich fühle mich hier sehr wohl. Auch als Historiker bin ich ein großer Deutschland-Fan." Gislason spielte von 1983 bis 1988 für TuSEM Essen in der Bundesliga und war von 1997 bis 2019 als Trainer bei verschiedenen deutschen Vereinen tätig. Im Februar 2020 übernahm er das Amt des Bundestrainers. Er lebt seit mehr als 20 Jahren in einem kleinen Ort in der Nähe von Magdeburg.

Schwierig sei es für ihn nur, mit dem DHB-Team "gegen Island zu spielen. Da ist es schon etwas komisch, wenn man bei den Nationalhymnen auf der anderen Seite steht", verriet Gislason. Bei der EM könnte es in der Hauptrunde zu einem Aufeinandertreffen mit der Auswahl seines Heimatlandes kommen.