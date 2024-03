Handball: „Festival der Fehlwürfe“ – HSG verliert auswärts

SG Maulburg/Steinen – HG Müllheim/Neuenburg 30:23 (13:12). Heimsieg Nummer sieben in Serie und damit auch wieder zurück auf der Erfolgswelle: Die SG Maulburg/Steinen hat das Duell gegen die Gäste aus Müllheim/Neuenburg am Ende deutlich für sich entschieden. „Aufgrund der zweiten Hälfte geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung“, bilanziert SG-Spielertrainer André Leuchtmann.

Dabei ging der Start etwas in die Hose. 0:2 hieß es nach drei Minuten aus Sicht der Hausherren. „Wir wussten, dass der gegnerische Keeper unten seine Qualitäten hat. Und was machen wir? Wir werfen tief“, schüttelt Leuchtmann den Kopf. Doch dann besannen sich seine Jungs und machten es deutlich besser. Zehn Minuten später führten sie nach sechs Tore in Folge schon mit 6:2.