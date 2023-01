Maulburg/Steinen (mhu). Am Samstagabend empfangen die Frauen der SG Maulburg/Steinen ab 18 Uhr die Vertretung der SG Waldkirch in der Sporthalle von Steinen. Das Hinspiel in Waldkirch war am Saisonanfang eine knappe Angelegenheit. Mit einem Tor Vorsprung gewannen die Frauen der SG Maulburg/Steinen seinerzeit den Vergleich und nahmen beide Punkte mit ins Wiesental. Verständlich, dass Cheftrainer André Leuchtmann nun auch im Rückspiel die Punkte in der heimischen Halle behalten will.