Handball: Für die SG geht’s in die Relegation

SG Gutach/Wolfach – SG Maulburg/Steinen 18:18 (9:6). – Durch die Neuanordnung der Handballverbände und dem Hinzukommen einer „neuen“ Verbandsliga berechtigt Platz sieben der aktuellen Tabelle zur Aufstiegsrelegation in die Oberliga Südbaden in der kommenden Saison. Durch das Remis in Gutach und Rang sieben geht es für das Team von André Leuchtmann im kommenden Monat nun darum, ob in der kommenden Saison in der „neuen“ Verbandsliga oder der Oberliga gespielt wird. Beim Tabellenletzten rannten die Wiesentälerinnen lange einem Sechs-Tore-Rückstand hinterher, verbesserten sich aber gegen Spielende und verpassten sogar den Siegtreffer in den Schlussminuten. „Wir haben teils klarste Torchancen verworfen, konnten uns aber immerhin über die ganze Spieldauer auf die gute Abwehr verlassen“, resümierte SG-Coach André Leuchtmann nach Spielende. Im Mai wartet nun die Aufstiegsrelegation auf die Wiesentälerinnen.

Tore: Geiss 4, Haas 3, Wolpensinger 2, Hlawatschek 2, Schick 2, Träber 2, Kahrsch 1, Posovszky 1, Bartram 1.