Handball Gebrauchtes Wochenende für den Oberrhein

In der ersten Halbzeit führten die Hausherren sogar, gerieten erst im zweiten Spielabschnitt in Rückstand. Das lag vor allem daran, dass die SG das Spiel selbst immer wieder schnell machen wollte, aber dabei die Genauigkeit bei den Würfen vermissen ließ. Die Freiburger dagegen kamen immer wieder mit ihrem schnellen Spiel zu erfolgreichen Abschlüssen. „Bei uns fehlt es dann vielleicht ein bisschen in der Breite. Aber wir sind besser gestartet als in der Hinrunde“, zog Leuchtmann Bilanz. Der SG-Spielertrainer will bereits in den nächsten Spielen den Ligaverbleib für seine Mannschaft sichern. Bitter ist, dass die Blaue Karte gegen Nico Knoblich, der nun mindestens ein Spiel gesperrt sein wird.

Am Bodensee war die Partie zwischen der Steißlinger Reserve und der HSG Dreiland 50 Minuten lang ausgeglichen. Mal führten die Gastgeber, mal die HSG.

Tank in der Schlussphase leer

Doch dann nutzte die Heimmannschaft eine Zwei-Minutenstrafe für den HSG-Kreisläufer Jan Knössel und ging zunächst in Führung und baute den Vorsprung dann in den letzten Minuten auf 28:26, 30:28 bis zum 32:28 aus. Die Dreiländer waren in der Schlussphase nicht mehr in der Lage, Paroli zu bieten. Auf Seiten der Gäste wurde das Fehlen des Mittelmanns Lucas Hopp (Nasenbeinbruch) schmerzlich vermisst.

Tore für die SG Maulburg/Steinen: Leuchtmann 7, Winkelbeiner 5, Ahrens 5, Tiedtke 4, Bülow 3, Knoblich 2, Füchsel 1, Bartram 1.

Tore für die HSG Dreiland: Knössel 6/3, Luwig 6, Conrads 4, Schamberger 3, Maraj 2, Di Gesualdo 2, Sain 2, Haunschild 1, Himmel 1.