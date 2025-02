Handball: Gegensätzliche Duelle

Wie man sich achtbar gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter schlägt, hat die SG Maulburg/Steinen in der Vorwoche bei der 20:23-Niederlage eindrucksvoll bewiesen. Für die Auswärtsaufgabe in Steißlingen am Samstag (15 Uhr) möchte das Team von Coach André Leuchtmann optimalerweise an diese Leistung anknüpfen und einen Auswärtssieg einfahren. Im Hinspiel siegten die Wiesentälerinnen deutlich mit 36:20.

Personell sind die Gäste für das Auswärtsspiel in Steißlingen aber nicht auf Rosen gebettet. Definitiv ausfallen werden die langzeitverletzte Sabrina Gruber sowie Amely Haas und Tamara Posovzky, die aus beruflichen Gründen passen müssen. Ein Fragezeichen steht hinter den Einsätzen von Sharena Hasler, Davina Schmidt und Laura Träber, die nach den vergangenen Spielen angeschlagen sind.