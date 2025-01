Handball: Gibt’s ein erfolgreiches Wochenende?

Es ist in Weil am Rhein ein Kellerduell. Da trifft der gastgebende Vorletzte Schlusslicht Gutach/Wolfach. Mit einem Heimsieg könnten die HSG-Damen einen Sprung in der Tabelle machen.

Keine Frage: Wollen die Dreiländerinnen in Sachen Abstieg den Kopf noch aus der Schlinge ziehen, dann sollte dieses erste Rückrundenspiel gewonnen werden. Auch HSG-Trainerin Beate Czok weiß um die Bedeutung der Partie: „Nach einer kurzen, aber intensiven Vorbereitung nach Weihnachten starten wir nun in die Rückrunde, und haben uns eine Menge vorgenommen. Wiedergutmachung ist angesagt. Das Hinspiel haben wir verloren und dabei nicht gut Handspiel gespielt. Ich hoffe, dass wir an die gute Vorstellung im letzten Hinrundenspiel anknüpfen können und zwei wichtige Punkte holen.“