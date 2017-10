Handball Gruber gegen den Rest

Nachrichten-Ticker

01:02 Polizei beendet Geiselnahme in Bowling-Center - Täter in Klinik

Nuneaton - Mit einer Waffe hat ein Mann gestern stundenlang zwei Angestellte einer Bowlinghalle in Großbritannien als Geiseln gehalten. Die Polizei stürmte am Abend das Gebäude in der mittelenglischen Stadt Nuneaton und nahm den Täter fest. Er wurde nach Angaben von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Geiseln, zwei Männer, blieben ebenso wie die Polizisten unverletzt. Das Motiv des Täters ist noch unklar. Der Geschäftsführer der Bowlinghalle ging von einer Beziehungstat aus.

00:57 Autonomiereferenden in Italien: Regionen sehen sich als Sieger

Rom - Bei den Referenden über mehr Autonomie in zwei norditalienischen Regionen sehen sich die jeweiligen Regierungen als Gewinner. Die Regionalpräsidenten der wirtschaftsstarken Gegenden Venetien und Lombardei erklärten sich nach Schließung der Wahllokale zum Sieger der Volksbefragungen. In der Lombardei hätten nach Hochrechnungen 95 Prozent der Menschen mit "Ja" gestimmt, sagte Regionalpräsident Roberto Maroni. In Venetien hätten sich gar 98 Prozent der Menschen für mehr Autonomie ausgesprochen, so die Region. Beide Regionen wollen mehr Kompetenzen von der Regierung in Rom.

00:54 17-Jähriger in der Schweiz verletzt mehrere Menschen mit Axt

Bern - Ein 17-Jähriger hat am Abend im Osten der Schweiz mehrere Menschen mit einer Axt angegriffen und verletzt. Der Jugendliche hatte zunächst im Zentrum von Flums im Kanton St. Gallen mehrere Personen attackiert und wollte dann mit einem gestohlenen Auto fliehen, berichtete die Agentur SDA. Nach einem Unfall setzte er die Flucht zu Fuß fort und griff in einem Tankstellen-Shop mehrere Kunden an. Dort sei er von der Polizei angeschossen und festgenommen worden. Über das Motiv des 17-Jährigen und die genaue Zahl der Verletzten liegen noch keine Angaben vor.

00:19 Autonomiereferenden in Italien: Venetien nimmt Wahlbeteiligungs-Hürde

Rom - Bei dem Referendum über mehr Autonomie hat die Regierung der norditalienischen Region Venetien genug Wähler mobilisieren können, damit die Abstimmung gültig ist. Bereits um 19 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei mehr als 50 Prozent. Das musste erreicht werden, damit die Abstimmung zählt. In der Lombardei, der zweiten Region die über mehr Autonomie von der Zentralregierung abstimmen ließ, lag die Beteiligung um 19 Uhr bei knapp 32 Prozent. Dort war anders als in Venetien kein Quorum für die Gültigkeit des Referendums nötig. Die beiden wirtschaftsstarken Regionen wollen mehr Kompetenzen von Rom.

00:02 Prozess zu Messerattacke gegen Therapeuten beginnt

Saarbrücken - Knapp fünf Monate nach einem tödlichen Messerangriff in einem Therapiezentrum für Flüchtlinge in Saarbrücken beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 27 Jahre alte Syrer muss sich heute an vor dem Landgericht in Saarbrücken verantworten. Er soll am 7. Juni einen Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes im Psychosozialen Zentrum des DRK erstochen haben. Der Psychologe arbeitete für das Projekt "Hope", das traumatisierte Menschen bei einem Neubeginn unterstützt.