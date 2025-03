Handball: Gute erste Halbzeiten reichen nicht

Tore: Milenkovic 9, Wollschläger 7, Darius 4, Herzog 4, Huber 3, Ramsauer 2, Knössel 1.

TV Pfullendorf – SG Maulburg/Steinen 28:27 (16:12). : Bitter war die Schlussminute beim Gastspiel in Pfullendorf für die Schützlinge von André Leuchtmann. „Wir kriegen erst einen Schrittfehler gegen uns gepfiffen und begehen dann ein Stürmerfoul. Das sind individuelle Dinge, die so eine Partie dann eben entscheiden“, monierte der Coach. So war es Dennis Nopper, der drei Sekunden vor der Schlusssirene das entscheidende 28:27 für die Hausherren markierte. „Am Ende lacht dann eben Pfullendorf und nicht wir“, bedauerte Leuchtmann, fügte aber an: „Davon geht die Welt nicht unter.“

Tore: Ohlsen 10, Ahrens 5, Knoblich 5, Lindner 3, Eichin 1, Fandry 1, Grun 1, Holzkamm 1.