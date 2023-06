Handball „Haben ein gewisses Niveau“

Sie sind Trainer sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Wie groß ist für Sie persönlich die Doppelbelastung?

Das ist eine relativ häufig gestellte Frage. Die Belastung ist schon relativ groß, das gebe ich auch zu. Im Prinzip bin ich außer am Montag immer in der Halle. Vielleicht wird sich das irgendwann mal auch verändern. Jetzt kann man nichts mehr daran ändern, das hätte man viel früher machen müssen. Aber ich weiß auch, dass es extrem schwer ist, geeignete Trainer zu finden. Wir haben mittlerweile ein gewisses Niveau, wo man jemanden braucht, der eine entsprechenden Ausbildung und das Interesse hat. Das ist bei uns in der Region schwierig, jemanden zu finden. Handball ist hier am Oberrhein nicht ganz so präsent wie Fußball.

Wenn Sie sich jetzt von einer Mannschaft trennen müssten, auf wen könnten Sie eher verzichten?

Das ist eine schwierige Frage. Da kommt es auf viele Faktoren an. Das kann ich so nicht beantworten. Beide Mannschaften machen mir unwahrscheinlich viel Spaß und ich habe beide Teams gerne und mag die Menschen, die dort spielen.

Was zeichnet die beiden Mannschaften aus? Was ist der besondere Charakter?

Bei den Jungs ist der Teamspirit echt groß. Wir sind alles gute Freunde – auch die Spieler, die neu dazu gekommen sind. Die finden super in die Truppe rein und haben Spaß. Man darf uns nie abschreiben. Die Mannschaft hat Charakter.

Bei den Mädels ist es so, dass sie sehr talentiert sind. Sie haben sich sehr gut entwickelt. Der Kader ist relativ klein, aber es sind immer alle im Training. Mittlerweile sind sie auch in der Spielweise relativ abgezockt. Wie bei den Herren ist die Truppe zusammengeschweißt. Das zeichnet den ganzen Verein aus. Es ist imer sehr familiär.

Die Luft in der Südbadenliga wird rauer werden. Denken Sie, dass Sie mit dem kleinen Kader bestehen können?

Die Südbadenliga wird körperlich krasser sein. Da wird es keine Mannschaft mehr geben, die man mit zehn Toren aus der Halle schießt. Ich glaube aber trotzdem, dass wir die Power haben, um dort zu bestehen. Mit Finja Bartram, Zoe Zscherpe und Lena Hlawatschek sind drei Spielerinnen wieder zurück. Natürlich wäre es mir lieber, wenn wir noch zwei, drei Spielerinnen hätten. Aber ich bin mir sicher, dass wir mit unserem Talent in der Südbadenliga bestehen werden. Wir wollen schauen, dass wir mit unseren Spielerinnen weiterkommen.

Wie sieht es bei den Herren aus? Schopfheim ist als drittes Team neu in der Landesliga. Wie gut ist das für die Region?

Für den Oberrhein ist das top. Schopfheim ist quasi der Ersatz für den TV March. Das ist natürlich eine Fahrt, die für uns wesentlich kürzer ist. Und dann haben wir zwei Lokalderbys bei uns. Das ist Bombe. Es freut mich, dass es die Schopfheimer dieses Jahr endlich gepackt haben. Für Dreiland ist es bitter, dass sie es nicht in die Südbadenliga geschafft haben. Für uns sind das vier tolle Spiele vor ausverkauftem Haus.