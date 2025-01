Handball: Handballer erwarten Mammutaufgaben

457 Treffer hat die SG Maulburg/Steinen in der bisherigen Spielzeit der Handball-Landesliga Süd erzielt, so viel wie keine andere Mannschaft. Ob der Angriff des Tabellensechsten am Wochenende ähnlich abliefern kann wie in den vergangenen Wochen, wird am Samstagabend (20 Uhr) besonders auf die Probe gestellt.