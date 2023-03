Löwen in Leipzig chancenlos

Magdeburg lag in Hannover Mitte der zweiten Halbzeit mit fünf Toren hinten und glich mit einem 6:1-Lauf innerhalb von fünf Minuten aus. Doch in der Schlussphase konnte der SCM nicht mehr zulegen. "Ich bin mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden. Da hat uns viel gefehlt", monierte Wiegert. "Der Aufprall ist schon hart. Wenn man die ganz großen Ziele erreichen will, sollte man solche Niederlagen vermeiden. Das tut schon weh."