Handball: Heimklubs visieren Siege an

Während die HSG Dreiland nach dem Auswärtssieg in Singen den Aufwärtstrend gegen die SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen in der Brombacher Sporthalle ab 20 Uhr fortsetzen will, strebt die SG Maulburg/Steinen zur selben Zeit in der Steinener Sporthalle gegen den Vorletzten HSG Mimmenhausen/Mühlhofen nach der Auswärtsniederlage gegen den TuS Steißlingen II eine Rückkehr auf die Siegerstraße an.