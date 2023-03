Handball Heimnimbus nutzen

Die Abwehr steht mittlerweile bei der HSG

Lange Zeit war der nicht immer vorhandene Positionsangriff, eine nicht immer ganz sattelfeste Abwehr und eine damit verbundene Auswärtsschwäche für die HSG Dreiland die Achillesferse in dieser Saison. Den nicht so starken Positionsangriff haben die HSGler mit ihrem starken Tempo-Handball und den guten Gegenstößen mehr als ausgeglichen. Bei der Abwehr sah es da über weite Phasen – vor allem in der Hinrunde – nicht so gut aus.

Doch die Umstellung von der offensiven 3:2:1-Abwehr bei der HSG Dreiland auf die konservative und sichere 6:0-Verteidigung trägt langsam Früchte. Sieht man einmal von der Klatsche beim designierten Meister Handball Union Freiburg II ab, haben die Dreiland-Handballer seit Anfang Februar keine Partie mehr verloren. „Es ist absolut positiv, dass die Abwehr jetzt sicherer agiert“, freut sich Teamsprecher Nils Haunschild vor der entscheidenden Phase der Saison.